Altın Gurmet Yüzük
Ürün Kodu : R168546
%0
45.696 TL
45.696 TL
PEŞİN FİYATINA 15.232 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Gurmet Yüzük T10860
14 Ayar, Altın, 3.98 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zincir dokunun dolgun hissi ve altının pürüzsüz parıltısı... Altın Gurmet Yüzük, duruşunda netliği ve gücü tercih edenler için tüm bakışları toplayan karizmatik bir imza.
Altın Gurmet Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.232 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.696 TL
45.696 TL
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