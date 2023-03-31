1.02 Karat Pırlanta Baget Kolye T1649 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.15 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.75 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Kolye, ince zevklere hitap eden şık ve zarif bir takı parçasıdır. Bu özel kolye, yüksek kaliteli pırlanta taşıyla süslenmiş olup, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İnce detayları ve zarif dokunuşlarıyla dikkat çeken bu pırlanta kolye, şıklığınızı ve tarzınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir.