1.20 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye T1764 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.69 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.67 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.53 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist Zariflik ile Pırlanta Safir Kolye, Lizay markasının özgün tasarımları arasında yer alıyor. Bu zarif ve minimalist kolye, pırlanta ve safir taşlarıyla süslenmiştir. Şıklığıyla göz kamaştıran bu kolye, her tarza uyum sağlayacak ve herhangi bir kıyafeti tamamlayacak bir aksesuardır. Lizay kalitesi ve zarafetiyle, bu kolyeyle her anı özel kılabilirsiniz.