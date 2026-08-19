Altın Taşlı Çift Alyans
Ürün Kodu : M337317-M337318
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%0
63.852 TL
63.852 TL
PEŞİN FİYATINA 21.284 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Çift Alyans T10899
14 Ayar, Altın, 4.77 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Aynı yolda yürüyen iki ayrı ruhun ortak parıltısı... Işıltılı taşlarla tamamlanan bu tasarım, aşkınızın benzersiz uyumunu parmaklarınıza taşıyor.
Altın Taşlı Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 21.284 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.852 TL
63.852 TL
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