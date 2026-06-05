0.16 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük T10252 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.51 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Beklenmedik detayların yarattığı çekim gücünü taşıyan bu yüzük, alışılmış tasarımların dışına çıkıyor. Dengesiz görünen hatların kusursuz uyumu, ona güçlü bir karakter kazandırıyor. Modern ve özgün stil arayışına etkileyici bir cevap veriyor. En ilgi çekici hikâyeler her zaman kuralları bozanlarla yazılır.