0.16 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186263
%0
29.016 TL
29.016 TL
PEŞİN FİYATINA 9.672 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.16 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük T10252
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.51 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Beklenmedik detayların yarattığı çekim gücünü taşıyan bu yüzük, alışılmış tasarımların dışına çıkıyor. Dengesiz görünen hatların kusursuz uyumu, ona güçlü bir karakter kazandırıyor. Modern ve özgün stil arayışına etkileyici bir cevap veriyor. En ilgi çekici hikâyeler her zaman kuralları bozanlarla yazılır.
0.16 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.672 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
29.016 TL
29.016 TL
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