1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
Ürün Kodu : DN47747
%0
48.816 TL
48.816 TL
PEŞİN FİYATINA 16.272 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye T1752
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.57 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.24 Karat
Renk : F-G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 0.78 Karat
Kesim : Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu zarif ve şık kolye, Pırlanta Damla Safir Kolye, safir taşıyla süslenmiştir. İnce dokunuşlarla tasarlanan bu kolye, herhangi bir kıyafete zarif bir dokunuş katacaktır.
1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.57 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.02 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Bu tasarımda kullanılan pırlanta taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir. Özenle seçilen taşlar, yüksek ışık performansı ve göz alıcı ışıltısıyla şık ve zarif bir görünüm sunar.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
PEŞİN FİYATINA 16.272 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.816 TL
48.816 TL
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