0.41 Karat Pırlanta Trend Kolye T3643 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.65 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Kolye. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu tasarım, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak özel bir aksesuar. Kendinizi özel hissetmek için mükemmel bir seçenek