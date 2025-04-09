0.18 Karat Pırlanta Fiyonk Kolye T5564 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.74 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetiyle öne çıkan bu özel tasarım, ince detaylarıyla boynunuzda sade ama etkileyici bir iz bırakır. Günlük stilinize romantik bir dokunuş katarken, özel anlarda da dikkat çekici bir tamamlayıcı olarak öne çıkar.