Altın Harfli Kolye T1424 Altın, 14 Ayar, 1.69 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın harfli kolye, göz alıcı detaylarıyla şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuardır. İster günlük hayatta isterseniz özel günlerde kullanabileceğiniz bu kolye, zarif tasarımı ve dikkat çekici detaylarıyla herkesin ilgisini çekecektir. Altın rengi ve harf şeklindeki detaylarıyla kişiselleştirilebilen bu kolye, hem kendiniz için hem de sevdiklerinize hediye olarak tercih edebileceğiniz özel bir seçenektir. Şıklığınıza şıklık katacak bu kolye ile her anınızda göz alıcı bir görünüme sahip olabilirsiniz.