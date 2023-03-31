Altın Harfli Kolye T1424

Altın Harfli Kolye
Ürün Kodu : N082657
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16.524 TL
16.524 TL
PEŞİN FİYATINA 5.508 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Harfli Kolye T1424Altın, 14 Ayar, 1.69 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın harfli kolye, göz alıcı detaylarıyla şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuardır. İster günlük hayatta isterseniz özel günlerde kullanabileceğiniz bu kolye, zarif tasarımı ve dikkat çekici detaylarıyla herkesin ilgisini çekecektir. Altın rengi ve harf şeklindeki detaylarıyla kişiselleştirilebilen bu kolye, hem kendiniz için hem de sevdiklerinize hediye olarak tercih edebileceğiniz özel bir seçenektir. Şıklığınıza şıklık katacak bu kolye ile her anınızda göz alıcı bir görünüme sahip olabilirsiniz.
Altın Harfli Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.69 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- Altın Harfli Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- Altın Harfli Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Harfli Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.508 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.524 TL
16.524 TL
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