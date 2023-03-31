0.99 Karat Pırlanta Baget Bileklik T147 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.49 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.87 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget bileklik, zarif sadelik ifadesini yansıtan bir mücevherdir. Herhangi bir kıyafete mükemmel bir şekilde uyum sağlayan bu bileklik, şıklık ve zarafeti bir araya getiriyor. Eşsiz tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta taşlarıyla dikkat çeken bu bileklik, her kadının hayalindeki mücevherdir. Sizi özel hissettirecek ve her anınıza zarafet katacak olan bu bilekliği hemen keşfedin.