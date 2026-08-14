Altın Işıltı Bileklik
Ürün Kodu : B365463
%0
106.556 TL
106.556 TL
PEŞİN FİYATINA 35.519 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Işıltı Bileklik T10872
14 Ayar, Altın, 9.30 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bileği narin bir kavisle saran ergonomik ve akıcı formuyla Altın Işıltı Bileklik, tüy kadar hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu bir şıklık vadediyor
Altın Işıltı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 35.519 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
106.556 TL
106.556 TL
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