0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe T2246 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.51 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta halka küpe, minimalizm ve zarafetin mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. İnce tasarımı ve parlak pırlanta taşıyla, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katıyor. Bu zarif küpe, şıklığı ve sade güzelliği bir araya getirerek her anınıza özel bir parlaklık katıyor.