0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR171903
%0
49.824 TL
49.824 TL
PEŞİN FİYATINA 16.608 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T9353
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.53 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.26 Karat
Renk : F
Berraklık : SI
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Oval kesimin yumuşak ve akışkan hatları, pırlantanın büyüleyici ışıltısıyla birleşerek parmağınızda zarif bir form oluşturuyor. Taşın yüzeyi, ışığı büyük bir ustalıkla dağıtarak etrafına asalet saçan bir parıltı yayıyor. Klasik çizgilerin gücünü pırlantanın ihtişamıyla harmanlayan bu tasarım, her detayıyla özel.
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.53 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Oval kesim neden özellikle beyaz altın kasayla kombinlenmiş?
2- Oval kesimin kendine özgü geometrisi beyaz altın kasayla kasıtlı bir estetik dil oluşturmaktadır.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.26 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.608 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.824 TL
49.824 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB09559
7.73 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
826.560 TL
826.560 TL
Ürün Kodu : DE21569
1.20 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
152.112 TL
152.112 TL
Ürün Kodu : DN66268
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Kolye
%0
56.520 TL
56.520 TL