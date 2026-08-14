Altın Işıltı Nehri Yüzük
Ürün Kodu : R168559
%0
47.872 TL
47.872 TL
PEŞİN FİYATINA 15.957 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Işıltı Nehri Yüzük T10861
14 Ayar, Altın, 4.39 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Işıltı Nehri Yüzük, akıcı çizgi estetiğini göz alıcı taş dizilimiyle buluşturuyor. Stilinize anında sofistike, taze ve yüksek modadan iddialı bir aura katın.
Altın Işıltı Nehri Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.957 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.872 TL
47.872 TL
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