Altın Güneş Halka Küpe T2037 Altın, 14 Ayar, 2.75 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve göz alıcı tasarımıyla Altın Güneş Halka Küpe, her kadının stilini tamamlayacak bir parça. Kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu küpe, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için Altın Güneş Halka Küpe'yi tercih edin.