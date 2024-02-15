0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük T4508 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.96 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak







Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgilerin zarif bir yorumuyla öne çıkan bu parça, taşların uyumlu dansıyla büyüleyici bir şıklık yaratır. Günlük kombinlerden özel davetlere kadar her stile kolayca uyum sağlar ve her zaman fark edilir.