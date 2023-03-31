0.47 Karat Pırlanta Baget Yüzük T553 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.16 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegans ve minimalizm uyumunu taşıyan pırlanta baget yüzük, şıklığınıza şıklık katacak. Kaliteli tasarımı ve zarif detaylarıyla dikkat çeken bu yüzük, her tarza mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçimdir.