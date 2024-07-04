0.20 Karat Pırlanta Modern Kolye T5025 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.28 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim :Yuvarlak

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern stilin zarafetle buluştuğu bu tasarım, sade çizgilerle güçlü bir duruş sergiler. Gündelik şıklığınızı zenginleştirirken, özel anlarınızda da göz kamaştırıcı bir tamamlayıcı olur. Işıltısı ve formuyla her anınıza değer katmak için tasarlandı.