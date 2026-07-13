Altın Toplu Zincir Kolye
Ürün Kodu : N144511
%0
60.656 TL
60.656 TL
PEŞİN FİYATINA 20.219 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Toplu Zincir Kolye T10546
14 Ayar, Altın, 5.58 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce zincir üzerine yerleştirilen aralıklı dairesel detaylar, tasarıma hareket ve neşe katıyor. Yalınlığın dinamizmle birleştiği bu yapı günlük stillere canlılık kazandırırken, zarif bir ışıltı yayıyor. Çabasız ve enerjik stiline şık bir dokunuş.
Altın Toplu Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.219 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.656 TL
60.656 TL
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