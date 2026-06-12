Altın Aslan Figürlü Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359881
%0
64.464 TL
64.464 TL
PEŞİN FİYATINA 21.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Aslan Figürlü Erkek Bileklik T10376
Altın, 14 Ayar, 5,47 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Aslan figürünün ihtişamlı duruşu, bu bilekliğe güçlü ve karizmatik bir ifade kazandırıyor. İnce işçilikle şekillendirilen detaylar, figürün etkileyici görünümünü daha da belirgin hale getiriyor. Güç ve özgüvenin sembolü olan özel bir tasarım.
Altın Aslan Figürlü Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 21.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.464 TL
64.464 TL
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