0.14 Karat Pırlanta Dalga Detaylı Trend Yüzük T10251 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.67 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.14 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dalgaların akıcı hareketinden ilham alan bu tasarım, yumuşak geçişleri ve ışıldayan detaylarıyla dikkat çekiyor. Parmak üzerinde doğal bir akış hissi yaratan formu, modern görünümünü zarafetle tamamlıyor. Dinamik ve özgür bir stil anlayışını yansıtan özel bir parçadır. Hayatın en güzel yanı, hiçbir şeyin düz bir çizgide ilerlememesidir.