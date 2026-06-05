0.14 Karat Pırlanta Dalga Detaylı Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186257
%0
28.440 TL
28.440 TL
PEŞİN FİYATINA 9.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.14 Karat Pırlanta Dalga Detaylı Trend Yüzük T10251
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.67 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dalgaların akıcı hareketinden ilham alan bu tasarım, yumuşak geçişleri ve ışıldayan detaylarıyla dikkat çekiyor. Parmak üzerinde doğal bir akış hissi yaratan formu, modern görünümünü zarafetle tamamlıyor. Dinamik ve özgür bir stil anlayışını yansıtan özel bir parçadır. Hayatın en güzel yanı, hiçbir şeyin düz bir çizgide ilerlememesidir.
0.14 Karat Pırlanta Dalga Detaylı Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.440 TL
28.440 TL
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