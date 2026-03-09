1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T9633 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4,34 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.50 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın bileğinizdeki büyüleyici dansı, bu su yolu bilekliğin her bir pırlantasında yeniden hayat buluyor. Pırlantanın saf ve net parıltısı, beyaz altınla kusursuz bir uyum yakalayarak, hareketlerinizle birlikte etrafa neşe saçıyor. Hem kendinize bir ödül hem de sevdiklerinize sunulacak unutulmaz ve asil bir hediye.