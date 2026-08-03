Altın Kapitone Çift Alyans
Ürün Kodu : M335094-M335093
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%0
69.428 TL
69.428 TL
PEŞİN FİYATINA 23.143 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Kapitone Çift Alyans T10672
14 Ayar, Rose Altın, 5.42 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İki hayatın kesişen şık çizgileri. Altın Kapitone Çift Alyans, kapitone deseninin derinliğiyle aşkınızı taçlandırıyor. Sıradanlıktan uzak, göz alıcı bir şıklık yaşayın.
Altın Kapitone Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 23.143 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.428 TL
69.428 TL
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