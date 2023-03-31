0.43 Karat Pırlanta Trend Damla Kolye T1654 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.66 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan tasvirlerle süslenmiş Pırlanta Trend Kolye, zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştırıyor. Bu benzersiz takı parçası, her stil ve her durum için mükemmel bir seçenek Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.