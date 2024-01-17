0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T4387 Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 2.08 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tektaş formunun zamansız zarafeti, bu sade ve dengeli yüzükte hayat buluyor. İnce detaylarla zenginleşen yapısı sayesinde günlük şıklıkta da özel günlerde de zarafeti taşıyan bir tamamlayıcıdır. Minimal ama iddialı bir görünüm sunar.