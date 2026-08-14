Altın Çubuk Bileklik
Ürün Kodu : B365632
%0
49.232 TL
49.232 TL
PEŞİN FİYATINA 16.411 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çubuk Bileklik T10845
14 Ayar, Altın, 4.52 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern ve güçlü çizgi tasarımını altın zarafetiyle taçlandıran Altın Çubuk Bileklik, yalın şıklığı hayat felsefesi edinen sevdikleriniz için unutulmaz bir hediye.
Altın Çubuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 16.411 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.232 TL
49.232 TL
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