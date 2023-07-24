1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T3840 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.01 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.00 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ifadesiyle tasarlanmış, Pırlanta Su Yolu Bileklik. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, her anınıza lüks ve elegan bir dokunuş katıyor.