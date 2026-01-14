Altın Halka Trend Bileklik T9440 Altın, 14 Ayar, 5,16 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altının pürüzsüz yüzeyi ve halkaların akışkan formu, bileğinizde hareketli ve enerjik bir duruş sergiliyor. Trendleri takip eden ama kaliteden ödün vermeyenler için tasarlanan bu parça, modern lüksün en güncel yorumu.