0.43 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T175 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan güzelliği ile göz kamaştıran pırlanta baget kelepçe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu eşsiz takı parçası, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, zarif tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu benzersiz kelepçe, her anınıza şıklık ve zarafet katacak. Şimdi siz de bu elegan güzelliği keşfedin!