1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe T9366 Rose Altın, 14 Ayar, 1.36 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık :0.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab.Morganit

Ağırlık : 1.30 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Morganit taşının narin pembe tonları, pırlantaların yarattığı ışıltı halesiyle kulaklarınızda romantik bir rüzgar estiriyor. Teninizle bütünleşen bu soft renk paleti, altının sıcaklığıyla birleşerek yüzünüze yumuşak ve asil bir aydınlık katıyor. Zarafeti en naif haliyle sunan bu küpeler, her hareketinizde ışıltılı bir nezaket sunuyor.