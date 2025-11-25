1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe
Ürün Kodu : DE24193
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29.808 TL
29.808 TL
PEŞİN FİYATINA 9.936 TL x 3 Taksit
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1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe T9366
Rose Altın, 14 Ayar, 1.36 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık :0.04 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab.Morganit
Ağırlık : 1.30 Karat
Kesim : Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morganit taşının narin pembe tonları, pırlantaların yarattığı ışıltı halesiyle kulaklarınızda romantik bir rüzgar estiriyor. Teninizle bütünleşen bu soft renk paleti, altının sıcaklığıyla birleşerek yüzünüze yumuşak ve asil bir aydınlık katıyor. Zarafeti en naif haliyle sunan bu küpeler, her hareketinizde ışıltılı bir nezaket sunuyor.
1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.36 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, kelebek (butterfly) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu yaygın kullanılan kapama mekanizması, küpenin kulağa pratik ve konforlu bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Doğru kullanımda küpenin güvenli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.04 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar rose altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 29d
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
29.808 TL
29.808 TL
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