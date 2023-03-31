0.57 Karat Pırlanta Trend Kolye T1644 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.47 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Kolye, Elegans Ustası'nın zarif ve şık bir tasarımını sunuyor. Bu özel kolye, yüksek kaliteli pırlanta taşıyla dikkat çekiyor. Eşsiz bir Zarafetle tasarlanan bu kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Şıklığı ve zarafeti sevenler için ideal bir seçimdir.