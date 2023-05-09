0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük T3632 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.05 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif tasarımıyla şıklığın diline tercüman olan Pırlanta Baget Yüzük, göz alıcı bir seçenek Eşsiz tasarımı ve kaliteli işçiliğiyle dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katmak için sizleri bekliyor. Şıklığın dilinde konuşmak isteyenler için ideal bir seçenek olan bu yüzük, Lizay Pırlanta'nın kalitesiyle buluşuyor.