Altın Beştaş Yüzük T2675 0 Altın, 14 Ayar, 2.66 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist ve modern tasarımıyla dikkat çeken Lizay Pırlanta Altın Beştaş Yüzük, şıklığı ve zarifliği bir araya getiriyor. İster günlük kullanımda, ister özel günlerde tercih edebileceğiniz bu yüzük, Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilmiştir. Altın ve pırlanta detaylarıyla göz kamaştıran bu yüzük, her kadının hayalindeki takı olabilir. Şimdi Lizay Pırlanta ile şıklığı yakalayın!