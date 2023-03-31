0.38 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye T273 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif Zarif ifadeyle Pırlanta Yıldız Baget Kolye, her tarza ve her duruma mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Yüksek kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu muhteşem kolyeyi tercih edebilirsiniz. Şimdi satın alın ve stilinizi tamamlayın!