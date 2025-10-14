Altın Tek Taşlı Küpe T7455 Altın, 14 Ayar, 3,34 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tek taş detayıyla sade ve zarif bir şıklık sunan bu altın küpe, her stile uyum sağlar. Günlük kullanıma ve özel anlara kolayca eşlik eden, minimal ve şık bir aksesuardır.