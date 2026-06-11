Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B360270
%0
115.668 TL
115.668 TL
PEŞİN FİYATINA 38.556 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik T10348
Altın, 14 Ayar, 11,22 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Oniks taşının koyu ve etkileyici görünümü, siyah detaylarla birleşerek güçlü bir estetik oluşturuyor. Altın dokunuşlar tasarıma zarif bir kontrast katarken, bileklik modern ve maskülen bir duruş sergiliyor. Günlük stilin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 38.556 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
115.668 TL
115.668 TL
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