0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T3400 Rose Altın, 14 Ayar, 2.60 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Morganit

Ağırlık : 0.57 Karat

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Taş Kesimi ile Pırlanta Morganit Taşlı Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta taşı ve renkli taşlarla süslenmiştir. İnce işçilikle hazırlanan bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eşsiz güzelliği ve kalitesiyle dikkat çeken bu yüzük, özel günlerde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir.