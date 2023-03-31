0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
Ürün Kodu : DR154760
%0
47.544 TL
47.544 TL
PEŞİN FİYATINA 15.848 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T3400
Rose Altın, 14 Ayar, 2.60 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.20 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Morganit
Ağırlık : 0.57 Karat
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif Taş Kesimi ile Pırlanta Morganit Taşlı Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta taşı ve renkli taşlarla süslenmiştir. İnce işçilikle hazırlanan bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eşsiz güzelliği ve kalitesiyle dikkat çeken bu yüzük, özel günlerde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir.
0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.60 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3-Yüzükte pırlanta taşlar 0.20 karat ağırlığında,F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan doğal morganit taş ise 0.57 karat ağırlığındadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.848 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.544 TL
47.544 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN37604
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye
%0
34.392 TL
34.392 TL
Ürün Kodu : DE21022
1.55 Karat Pırlanta Turmalin Küpe
%0
39.000 TL
39.000 TL
Ürün Kodu : DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
%0
55.416 TL
55.416 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL