0.48 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3351 Rose Altın, 14 Ayar, 3.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Lizay marka pırlanta trend yüzük, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Şıklığı ve zarifliğiyle göz kamaştıran bu yüzük, her anınıza değer katmaya hazır. Siz de Lizay'ın eşsiz ifadesiyle kendinizi özel hissetmek için hemen tercihinizi yapın.