Altın Sıra Taşlı Baget Gerdanlık T1174

Altın Sıra Taşlı Baget Gerdanlık
Ürün Kodu : N083790
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137.428 TL
137.428 TL
PEŞİN FİYATINA 45.809 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sıra Taşlı Baget Gerdanlık T1174Beyaz Altın, 14 Ayar, 14.06 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Baget Gerdanlık, şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran bir mücevher parçasıdır. Bu şölen niteliğindeki gerdanlık, altın baget kesim taşlarıyla bezenmiştir ve her adımda zarafetinizi vurgular. Şıklığın ve zarafetin bir araya geldiği bu eşsiz gerdanlık, her kadının hayalindeki mücevherdir.
Altın Sıra Taşlı Baget Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 14.06 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Sıra Taşlı Baget Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Sıra Taşlı Baget Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sıra Taşlı Baget Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 45.809 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
137.428 TL
137.428 TL
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