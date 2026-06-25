Altın Çocuk Halka Küpe
Ürün Kodu : E1143025
%0
8.500 TL
8.500 TL
PEŞİN FİYATINA 2.833 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fil Çocuk Künye T10505
Altın, 14 Ayar, 0.86 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zamansız halka formu, çocuklara özel ölçüleriyle hem konforlu hem de şık bir kullanım sunuyor. Hafif yapısı sayesinde gün boyu rahatça kullanılabilirken, sade tasarımı her kombine kolayca uyum sağlıyor. İlk altın küpe tercihleri arasında uzun yıllar keyifle kullanılabilecek klasik bir parçadır. Bazı tasarımlar modası geçmeyen birer hatıraya dönüşür.
Altın Çocuk Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 2.833 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.500 TL
8.500 TL
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