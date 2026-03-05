0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük T9543 Altın, 14 Ayar, 3.21 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,31 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sarı altının sıcak enerjisi, pırlantanın serin ışıltısıyla akışkan ve modern bir formda buluşuyor. Modern hatları ve özgün tasarımıyla alışılmışın dışına çıkan bu yüzük, stilinde fark yaratmak isteyen cesur kadınlara hitap ediyor. Doğanın ritmini ve modern tasarımı bir araya getiren bu parça, parmağınızda adeta ışıkla dans ediyor.