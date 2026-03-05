Altın Fil Trend Kolye T9523 Altın, 14 Ayar, 2,62 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gücün, bilgelğin ve şansın sembolü olan fil figürü, bu zarif tasarımda altının asil dokusuyla hayat buluyor. Minimal ama anlamlı formu sayesinde her anınıza derin bir anlam katıyor. Zamansız bir stil ve güçlü bir sembol arayanlar için ideal.