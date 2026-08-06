Altın Çiçek Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365435
%0
12.784 TL
12.784 TL
PEŞİN FİYATINA 4.261 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çiçek Çift Zincir Bileklik T10799
14 Ayar, Altın, 1.17 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sevginizi ve içtenliğinizi açan bir çiçekle ifade etmenin en ışıltılı hali. Klasik takı kalıplarını bozan katmanlı yapısıyla sevdiklerinizin yüzünü güldürecek anlamlı bir hediye.
Altın Çiçek Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.261 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.784 TL
12.784 TL
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