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Altın Minimal Erkek Yüzük

Ürün Kodu : R165817
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%0
62.084 TL
62.084 TL
PEŞİN FİYATINA 20.695 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Minimal Erkek Yüzük T10341

Beyaz Altın, 14 Ayar, 6,02 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Sade çizgileriyle öne çıkan bu yüzük, gösterişten uzak ama etkili bir şıklık sunuyor. Pürüzsüz yüzeyi ve dengeli formu sayesinde günlük kullanıma kolayca uyum sağlıyor. Minimal tasarımın zamansız estetiğini yansıtan güçlü bir aksesuar.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Minimal Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.695 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.084 TL
62.084 TL
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Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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