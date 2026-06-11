Altın Minimal Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R165817
%0
62.084 TL
62.084 TL
PEŞİN FİYATINA 20.695 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Minimal Erkek Yüzük T10341
Beyaz Altın, 14 Ayar, 6,02 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sade çizgileriyle öne çıkan bu yüzük, gösterişten uzak ama etkili bir şıklık sunuyor. Pürüzsüz yüzeyi ve dengeli formu sayesinde günlük kullanıma kolayca uyum sağlıyor. Minimal tasarımın zamansız estetiğini yansıtan güçlü bir aksesuar.
Altın Minimal Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.695 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.084 TL
62.084 TL
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