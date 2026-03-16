0.87 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Kolye T9816 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.47 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.18 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Safir

Ağırlık: 0.60 Karat

Kesim: Markiz Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin mavinin büyüleyici dünyasını markiz kesim pırlantalarla çevreleyen bu kolye, trend çizgileriyle stilinize modern bir soluk getiriyor. Safir taşının derinliği ve pırlantanın keskin ışıltısı arasındaki kontrast, kolyeyi her ortamda dikkat çekici bir odak noktası haline getiriyor. Kendine güvenen ve stilinde özgün dokunuşlar arayanlar için büyüleyici bir aksesuar.