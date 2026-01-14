Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye
Ürün Kodu : N168002
%0
190.264 TL
190.264 TL
PEŞİN FİYATINA 63.421 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye T9476
Altın, 14 Ayar, 17,51 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Fuşyanın cesur ışıltısı, altının sıcak dokusuyla buluşarak boynunuzda güçlü bir ifade yaratıyor. Kalın zincirin asil duruşu, taşların canlı enerjisiyle dengelenirken her adımda zarafetinizi görünür kılıyor. Hem günlük stilinize hem özel anlarınıza eşlik edecek etkileyici bir imza parçası.
Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 17.51 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Sarı altın zamanla kararır veya rengi değişir mi?
5- Sarı altın kimyasal olarak son derece stabildir; oksidasyon veya pas oluşturmaz. Zamanla gözlemlenen değişim renk değil yüzey pürüzlenmesidir — parlak finish matlığa döner. Kimyasal değil fiziksel bir değişimdir; kuyumcuda yapılan basit cilalama ile ilk günkü parlaklığa dönülür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 63.421 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
190.264 TL
190.264 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : E1115656
Altın İnce Bombeli Halka Küpe
%0
24.956 TL
24.956 TL
Ürün Kodu : R139443
Altın Pembe Taşlı Yüzük
%0
22.032 TL
22.032 TL
Ürün Kodu : B349815
Altın Fuşya Kalın Zincir Bileklik
%0
97.036 TL
97.036 TL