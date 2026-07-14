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Altın Işık Yolu Bileklik

Ürün Kodu : B364473
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63.240 TL
63.240 TL
PEŞİN FİYATINA 21.080 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Işık Yolu Bileklik T10558

14 Ayar, Altın, 5.82 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kesintisiz dizilen parlak detaylar, bileğin etrafında adeta bir ışık çemberi oluşturuyor. Zamansız çizginin sunduğu asil duruş tasarıma göz alıcı bir şıklık kazandırırken, her anınıza zarafet katıyor. Klasik şıklığın vazgeçilmez simgesi olan özel bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

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Altın Işık Yolu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 21.080 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.240 TL
63.240 TL
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ALIŞVERİŞ

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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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