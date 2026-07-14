Altın Işık Yolu Bileklik
Ürün Kodu : B364473
%0
63.240 TL
63.240 TL
PEŞİN FİYATINA 21.080 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Işık Yolu Bileklik T10558
14 Ayar, Altın, 5.82 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kesintisiz dizilen parlak detaylar, bileğin etrafında adeta bir ışık çemberi oluşturuyor. Zamansız çizginin sunduğu asil duruş tasarıma göz alıcı bir şıklık kazandırırken, her anınıza zarafet katıyor. Klasik şıklığın vazgeçilmez simgesi olan özel bir dokunuş.
Altın Işık Yolu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 21.080 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.240 TL
63.240 TL
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