1.00 Karat Su Yolu Bileklik T9653 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.61 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.00 Karat

Renk: G

Berraklık : SI.

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin en rafine hali, bu su yolu tasarımında ince ve narin bir çizgiyle hayat buluyor. Işığın narin bir oyun gibi bileğinizi sarması, günlük şıklığınızı zahmetsizce sofistike bir boyuta taşıyor. Pırlantanın saf doğası ve altının uyumu, sade bir lüksün her ana eşlik edebileceğinin en güzel kanıtı.