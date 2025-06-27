2.92 Karat Pırlanta Baget Bileklik T5713 Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.56 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 2.00 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.92 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Köşeli hatların zarif bir duruşla buluştuğu bu model, modern estetikten hoşlananlara hitap eder. Her bir taş, ışığı farklı bir açıyla yakalayarak büyüleyici bir parıltı sunar. Yenilikçi bir stil anlayışıyla klasik çizgileri harmanlayan bu tasarım, dikkat çeker.