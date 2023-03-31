Altın Anne ve Bebek Kolye T1210 Altın, 14 Ayar, 1.99 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın minimalizmle sadelik uyumunu harika bir şekilde yansıtan Altın Anne ve Bebek Kolye koleksiyonu ile tarzınızı tamamlayın. Şık ve zarif tasarımlarıyla dikkat çeken bu kolyeler, annelerin ve bebeklerin sevgi dolu bağını temsil ediyor. Lizay'ın ifadesiyle, sadeliği ve şıklığı bir arada sunan bu kolyeler, her anınızı özel kılacak.